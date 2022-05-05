Москва, 5 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант завёл свой канал в мессенджере Telegram. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

В первом посте Ургант обратился к бывшему худруку МХАТа Эдуарду Боякову, который ранее грозился при встрече плюнуть ему в лицо. Ведущий признался, что, прочитав новости о желании Боякова, «испытал смешанные чувства». «С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться», — шутит Ургант.

Телеведущий также попросил Боякова не присылать ему извинений за свои слова. »… Ибо ввиду стеснённых жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков высказался об Иване Урганте после того, как пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал ведущего «большим патриотом». Бояков заявил, что, если Ургант «окажется на расстоянии плевка» от него, то «он его получит».