Москва, 5 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В России снижается доверие к западным институтам, валютам и ценным бумагам, и вместо этого граждане России предпочитают вкладывать сбережения в покупку недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«В условиях резкого роста геополитической напряженности и таких экономических шоков, как резкие колебания курса рубля, сокращение экономических отношений с рядом западных стран, слухи об угрозе дефолта в России, резко снижается доверие людей к финансовым институтам и деньгам, — сказал Мастеров. — Любые инвестиции — в валюту или в ценные бумаги — сейчас связаны с потенциальным риском. Многое из того, что на протяжении долгого времени казалось надежным вариантом вложения финансовых средств, сейчас чревато большими рисками. Снижается доверие к доллару, к западным институтам и компаниям как источникам инвестиций».

И одним из наиболее надежных вариантов вложения денег, как пояснил Мастеров, оказывает покупка недвижимости.

«Но поскольку не у всех граждан РФ есть финансовая возможность купить недвижимость высокого качества, в сложившейся экстраординарной ситуации многие готовы вложиться хотя бы в приобретение недвижимости, в том числе квартир, более низкого качества и более дешевой категории. Многим сейчас такое вложение имеющихся средств может казаться более надежным, чем вложения в валюту, ценные бумаги, различные другие варианты инвестиций», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России к концу 2022 года вырастет количество ипотечных сделок.