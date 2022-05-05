Кожевниковский район, Томская область, 5 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанут двое подростков по обвинению в убийстве мужчины с особой жестокостью, а также в ряде других преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, пьяные фигуранты 2005 и 2006 годов рождения в ночь на 4 ноября 2021 года ворвались в дом 75-летнего односельчанина и избили его металлической трубой, требуя деньги. Не найдя в доме ценностей они решили убить потерпевшего.

«В течение длительного времени они избивали потерпевшего, требуя передать им деньги и ценности. В процессе избиения подростки открыто похитили имущество потерпевшего на общую сумму чуть более 23 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления», — отметили в ведомстве.

В результате хозяин дома скончался на месте. Через несколько дней один из обвиняемых в ходе обыске в его квартире напал на сотрудника полиции, оскорбив его нецензурной бранью. К настоящему времени расследование дела завершено, материалы направлены в суд.