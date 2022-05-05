Краснодар, 5 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Ещё 60 пациентов попали в коронавирусные стационары Краснодарского края за последние сутки, данные 5 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 4 мая, сообщалось о 47 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на шесть случаев меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, восемь случаев заражения выявлены в Краснодаре, шесть — в Новороссийске, пять — в Красноармейском районе. В Сочи за последние сутки новых случаев заражения не зарегистрировано.

В общей сложности за период пандемии в крае подтверждено 258 611 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 246 477 человек, жертвами инфекции стали 10 870 жителей.

В ковид-стационарах продолжают лечение 739 человек, 32 пациента находятся на ИВЛ, один на ЭКМО. Ещё 2 078 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 и подозрением на него лечатся дома.