Москва, 5 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Миру вступает в эпоху международных валютных экспериментов, которые подразумевают и дедолларизацию активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Новая эпоха международных валютных экспериментов включает в себя дедолларизацию активов, торговые обходные пути с использованием местных валют и свопов, а также новые механизмы межбанковских платежей и цифровые валюты. Для организации международной торговли можно использовать криптовалюты, национальные валюты, золото и бартер. Это переломный момент развития мировой валютной системы, страны попадающие под американские санкции начинают искать альтернативные финансовые подходы для своей независимой от США внешней торговли», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, почему международная валютная система может стать еще более фрагментированной.