Москва, 5 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Наиболее важный праздник страны — День Победы, считают 67% жителей России. Главные символы 9 Мая — военный парад (63%), акция «Бессмертный полк» (60%) и Георгиевская ленточка (55%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Правительство Забайкалья День Победы

Также среди основных символов Дня Победы граждане назвали вечный огонь, музыку и песни военных лет (по 48%), торжественный салют — 40%.

Событие мая 1945 года, когда на здание Рейхстага было водружено Знамя Победы, ассоциируют с этим праздником 37% участников опроса.

Ордена и медали являются символом Дня Победы для 30% опрошенных, красные гвоздики — 29%, фронтовая каша — 19% и наркомовские 100 грамм — для 12%.

Опрос по телефону проведен 23 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России из всех официальных государственных дат чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%).

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