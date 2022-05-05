Донецк, 5 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 11:03 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по населённому пункту Минеральное. Украинские боевики применили установку БМ-21 «Град», выпустив из неё десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую.