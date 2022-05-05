Донецк, 5 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 5 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 11:22 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике получили медицинскую помощь 30 мирных жителей, раненых в результате обстрела.