Донецк, 5 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Более ста мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике за 11 недель эскалации. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание в ДНР

За 78 дней, с 17 февраля по 5 мая, в республике в результате действий украинских силовиков погиб 101 мирный житель, в том числе трое детей.

Ещё 456 человек, включая 38 детей, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 3085 жилых домов и 657 объектов гражданской инфраструктуры.

За указанный период зафиксированы 2473 обстрела, в том числе 2225 — с применением тяжёлого вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР за тот же период погибли 24 мирных жителя, ещё 47 человек получили ранения различной степени тяжести.

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