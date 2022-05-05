Москва, 5 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Выступающая на митингах в Риге с осуждением политики России актриса Чулпан Хаматова, ранее выехавшая в Латвию, имеет действующий актив в Москве. Как индивидуальный предприниматель она была исполнителем 21 государственного контракта, один из которых был заключен в феврале 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия Чулпан Хаматова

В открытых источниках за ИП Чулпан Хаматова, оформленном в 2007 году, числится 21 государственный контракт на общую сумму более 17 млн рублей. Регистрация ИП до сих пор действующая, и это несмотря на заявления Хаматовой, что зарабатывать в России она больше не собирается.

Напомним, уехав в Латвию в свой домик в посёлке миллионеров, актриса, которая имеет звания заслуженной артистки и народной артистки России, начала давать скандальные интервью. В одном из них она назвала звание народной «какой-то бредятиной». Позднее Хаматова выступила на антироссийском митинге в Риге. В результате в антирейтинге российских артистов, разочаровавших граждан, в номинации «Крысиные бега» артистке выделили первое место.

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