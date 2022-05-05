Москва, 5 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 3,2 тыс. человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

COVID-19

«По состоянию на 5 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3248 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 132,3%», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что всего было выявлено 5011 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли за сутки 139 человек, выздоровели — 8723.