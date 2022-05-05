Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. На Камчатке по программе «1000 дворов» будет благоустроенно больше территорий, чем планировалось изначально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в краевом правительстве.

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Вместо 40 в программу включили 44 двора. Это стало возможным благодаря тому, что при выборе проектов удалось сэкономить выделенные средства.

Всего по программе, которую инициировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, благоустроят 29 дворов в Петропавловске — Камчатском, 10 — в Елизове и пять - в Вилючинске. В некоторых проектах благоустройство распространяется сразу на несколько жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2022 год по программе «1000 дворов» запланировано благоустройство 75 дворов в Якутске и 124 — в целом по республике. Программу будут реализовывать в 37 муниципалитетах региона. Проекты модернизации дворов уже готовы и проходят экспертизу.