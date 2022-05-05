Москва, 5 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. США превратились финансовую сверхдержаву с исключительным правом влияния на все экономики мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Джо Байден

«С тех пор как в рамках Бреттон-Вудского соглашения доллар был выбран доминирующей мировой валютой, США превратились финансовую сверхдержаву с исключительным правом влияния на все экономики мира, — сказал Ильинский. — Президент США Джозеф Байден стал постоянно злоупотреблять использованием доллара как оружия в финансовой войне против России, что подтолкнуло другие страны постараться избавиться от опасной американской финансовой гегемонии. Доллар США используется во всем мире как расчетная единица, средство сбережения и средство обмена. Половина объема трансграничных товарных транзакций номинируется в долларах США, что в пять раз превышает долю Америки в мировом импорте товаров».

В связи с этим он подчеркнул, что международная торговля в долларах третьих стран осуществляется через Нью-Йорк американскими «корреспондентскими» банками.

«Передача финансовых сообщений идет через систему SWIFT, которую также контролируют США. Лишившись доступа к этой международной финансовой инфраструктуре, российские торговые и финансовые компании становятся финансово изолированными», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил, что Америка злоупотребила юрисдикцией собственной финансовой силы.