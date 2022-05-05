Новосибирск, 5 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Новосибирске 8 и 9 мая будет организовано дежурство медицинских бригад в составе врачей и медицинских сестёр. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

8 мая бригады будут дежурить с 14:00 и до окончания мероприятия в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета; с 21:50 до 00:00 — в сквере Славы на мемориальном комплексе «Монумент Славы».

9 мая дежурство будет организовано в местах проведения праздничных и памятных мероприятий.