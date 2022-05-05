Кишинёв, 5 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Руководство Молдавии на деле доказало, что поддерживает киевский режим в противодействии спецоперации России по денацификации Украины. Об этом заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Parlament.md Игорь Гросу

Он сообщил о своём визите на Украину. Спикер молдавского парламента отметил, что это уже является подтверждением того, что Кишинёв поддерживает Киев.

«Мы сообщили украинской стороне о своей готовности направить на Украину контингент сапёров для разминирования минных полей, — написал Гросу. — Молдавия полностью соблюдает финансовые санкции, введенные против России».

Представитель парламента сообщил, что Кишинёв также отправляет на Украину лекарства и медицинское оборудование. Кроме того, в Молдавии находятся порядка 100 тыс. украинских беженцев.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр республики Наталья Гаврилица неоднократно заявляли о нейтралитете страны в конфликте, развернувшемся на Украине.