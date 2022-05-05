Красноярск, 5 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 642,5 га в шести районах и двух муниципальных округах. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В тушении был задействован 181 человек, применялось 35 единиц техники, семь воздушных судов.

На утро 5 мая в крае действует два лесных пожаров на площади 3 га — в Каратузском и Минусинском районах. Возгорания ликвидируют, угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае (на большей части территории) действует особый противопожарный режим.