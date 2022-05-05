Манагуа , 5 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега приветствовал призыв своего китайского коллеги Си Цзиньпина о том, что международное сообщество должно «создать правильные условия» для разрешения ситуации вокруг Украины и «продвигать мирные переговоры, основанные на искренности». Соответствующее заявление он сделал во время официальной церемонии в честь Дня национального достоинства в Манагуа, сообщает агентство EFE.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

«Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с призывом и подходом к всеобъемлющему решению <…> отказаться от менталитета холодной войны. Для всего этого мы должны работать вместе», — сказал Ортега.

Ранее Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину для стратегического ослабления России.