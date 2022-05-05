Ставрополь, 5 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Агропром назван локомотивом экономики Северного Кавказа на ближайшую перспективу. В новой стратегии развития округа до 2030 года, утвержденной правительством РФ, на этот сектор экономики делается большая ставка. Предлагаются новые формы развития сельхозпредприятий, обещается значительная поддержка.

Сельское хозяйство

«Что касается экономики СКФО, то одним из локомотивов выбран агропромышленный комплекс. <…> в СКФО планируется вывести на новый уровень садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру», — говорится в сообщении пресс-служба правительства РФ.

В целях развития агропрома правительство включило в стратегию вопросы создания готовых моделей развития предприятий. Они будут предлагаться предпринимателям малых и средних форм хозяйствования в виде единого пакета поддержки. В него будут включены в том числе предложения по агротехнологии, консультационному сопровождению и мерам господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой стратегии развития Северного Кавказа до 2030 года.

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