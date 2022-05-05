В новой стратегии развития Северного Кавказа локомотивом станет агропром
Ставрополь, 5 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Агропром назван локомотивом экономики Северного Кавказа на ближайшую перспективу. В новой стратегии развития округа до 2030 года, утвержденной правительством РФ, на этот сектор экономики делается большая ставка. Предлагаются новые формы развития сельхозпредприятий, обещается значительная поддержка.
В целях развития агропрома правительство включило в стратегию вопросы создания готовых моделей развития предприятий. Они будут предлагаться предпринимателям малых и средних форм хозяйствования в виде единого пакета поддержки. В него будут включены в том числе предложения по агротехнологии, консультационному сопровождению и мерам господдержки.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой стратегии развития Северного Кавказа до 2030 года.
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