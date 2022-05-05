Саратов, 5 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом, госпитализировали шесть пациентов, выписали 124 человека. Об этом 5 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 249 533 случая заражения коронавирусом, выздоровели 241 632 человека.

На стационарном лечении находятся 480 пациентов, на амбулаторном — 1682.

От последствий заражения COVID-19 скончались в регионе 5945 человек, за сутки — один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на коронавирусную инфекцию провели более 3,9 млн исследований.

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