Воронеж, 5 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Воронежской области доставлены ещё 42 пациента с COVID-19, данные за сутки опубликованы 5 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 4 мая, сообщалось о 25 госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, что на 14 случаев меньше предыдущих суток. Выписаны с выздоровлением после ковида ещё 165 человек. Скончались от осложнений на фоне инфекции три пациента.

С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 381 192 случая заражения коронавирусом, число справившихся с инфекцией достигло 370 010 человек. Скончались 8 243 воронежца.