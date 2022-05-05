Донецк, 5 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике получили медицинскую помощь 30 мирных жителей, раненых в результате обстрела. Об этом 5 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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В период с 09:00 4 мая до 09:00 5 мая на территории ДНР оказана медпомощь 30 мирным жителям, получившим ранения в результате обстрелов украинских войск. Из них девять человек находились на освобождённой территории республики.

Для помощи пострадавшим в ДНР проходит бессрочная донорская акция.