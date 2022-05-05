Киров, Калужская область, , 12:39 — REGNUM В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Кирова, который подозревается в убийстве. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Охотничье ружье (сс) klimkin

По версии следствия, в ночь на 4 мая подозреваемый около подъезда жилого дома по улице Пролетарский города Киров поссорился с женой. На помощь женщине прошел её брат. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья, причинив потерпевшему огнестрельное ранение, от которого тот скончался на месте. Тело погибшего злоумышленник закопал на придомовой территории многоэтажного дома. Там оно было обнаружено следователями в ходе осмотра места происшествия.

Подозреваемый задержан на 48 часов. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный дал признательные показания, выдал следствию ружье и патроны, имеющие отношение к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель калужской Тарусы подозревается в убийстве брата