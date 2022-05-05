Самара, 5 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве таксиста и поджоге его автомобиля в Самарской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По версии следствия, 19 февраля 2022 года фигурант уголовного дела с местным жителем 1960 года рождения, который оказывал услуги такси, находился в салоне автомобиля Renault Kaptur, припаркованного в селе Владимировка Безенчукского района.

В материалах дела указано, что обвиняемый убил таксиста и поехал на его автомобиле в Красноярский район, где похитил два смартфона и 300 рублей, находящиеся у погибшего, после этого поджог автотранспортное средство и покинул место происшествия.

«Было установлено, что обвиняемый, получив доступ к данным мобильного банка погибшего, предпринимал попытки снятия и перевода на свой банковский счет денежных средств в размере 100 тысяч рублей, находящихся на счету последнего. Довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, так как доступ к банковскому счету жертвы был заблокирован ввиду троекратного введения неверного кода», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, ранее, 14 февраля 2022 года фигурант уголовного дела похитил у своей сожительницы ювелирные изделия на сумму свыше 29 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении жителя поселка Придорожный Волжского района было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти мужчину обвинили в убийстве своего работодателя.