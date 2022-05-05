Кабул, 5 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что за последние дни в результате проливных дождей и наводнений в ряде провинций Афганистана погибло от 18 до 20 человек и около 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявили, что два человека пропали без вести.

Маулави Шарафуддин Муслим, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что проливные дожди и наводнения в десяти провинциях привели к гибели около 100 голов скота, уничтожению 200 гектаров сельскохозяйственных угодий и разрушению почти 100 домов.

Число погибших в результате наводнения, вероятно, увеличится. Шарафуддин Муслим сказал, что это предварительная статистика и идёт проверка.

Ранее метеорологическая служба Афганистана прогнозировала, что сильные наводнения возможны в 27 провинциях.

Сообщалось, что опасность угрожает провинциям Баглан, Бадахшан, Бадгис, Балх, Бамиан, Вардак, Газни, Гор, Дайкунди, Джаузджан, Кабул, Каписа, Кунар, Кундуз, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшир, Парван, Саманган, Сарипуль, Тахар, Фарьяб и Хост. По данным метеослужбы, в этих провинциях ожидается выпадение от 20 до 40 мм осадков.

Ежегодно с окончанием зимы в связи с таянием снега и весенними дождями в разных регионах Афганистана начинаются наводнения и продолжаются до поздней весны.