Тюмень, 5 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 197 вылеченный ковидный пациент, и 27 госпитализированных с COVID-19. Об этом 5 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 5 мая коронавирус выявили у 42 тюменцев. Это на два человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 мая коронавирус выявили у 190 932 человека, выздоровели 185 608 пациентов, скончались 4299 (на два человека больше, чем днём ранее).