Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 67 человек, выписаны с выздоровлением 235 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 мая.

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Новые носители коронавируса выявлены в 24 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (23) и Аксайском районе (десять). Более 40% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,5% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё 69-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Всего в Ростовской области выявили 373 449 носителей коронавируса, выздоровели 361 216 пациентов. Среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано 10 886 летальных исходов.