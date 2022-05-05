Чебоксары, 5 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 4 мая обновило перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. В их число вошло три маршрута из Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

В обновлённый перечень субсидируемых направлений включено 399 маршрутов с участием 19 российских авиакомпаний. В этот список вошли три маршрута из Чебоксар: до Краснодара, Минеральных вод и Ростова-на-Дону.

Протяжённость маршрута от Чебоксар до Минеральных Вод составляет 1352 км, до Краснодара — 1356 км, до Ростова-на-Дону — 1082 км. На данных маршрутах в салонах самолётов предусмотрено 103 места, все рейсы будут выполняться еженедельно компанией «ИрАэро».

Доля софинансирования расходов из бюджета Чувашии на субсидируемые авиаперелёты из Чебоксар до Минеральных Вод и Краснодара составляет 61%, до Ростова-на-Дону — 30,5%.

Напомним, в 2022 году на реализацию программы субсидирования авиаперевозок из федерального бюджета выделено 9,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2021 год в список субсидируемых межрегиональных пассажирских авиамаршрутов включены рейсы из Чебоксар по четырём направлениям: в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Новый Уренгой.