Джакарта, 5 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о возможности возникновения высоких волн в индонезийских водах, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия

В северной части Индонезии преобладает направление ветра с северо-запада на северо-восток со скоростью ветра от 8 до 25 узлов. В южной части Индонезии преобладает направление ветра с востока на юго-восток при скорости ветра от 4 до 20 узлов.

Ожидается, что высота волн достигнет 4-6 метров.

«Самая высокая скорость ветра наблюдалась в Индийском океане к западу от Ачех до островов Ниас», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

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