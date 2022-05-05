София, 5 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На специальном заседании 5 мая Совет министров Болгарии рассмотрит Национальный план по введению в стране евро как основной расчетной единицы. Об этом 5 мая сообщает БНР.

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Согласно основным пунктам указанного плана, свободное хождение евровалюты на болгарской территории должно быть объявлено с 1 января 2024-го года, причем традиционная болгарская денежная единица лев будет приниматься к оплате в течение нескольких месяцев. Конвертация станет осуществляться по фиксированному курсу.

Противники идеи нововведения утверждают, что, таким образом, «Болгария лишится одного из символов своей независимости и растворится в европейских реалиях».

Рассмотрение нового документа осуществляется без его обсуждения в профильном комитете и зале пленарных заседаний Народного собрания (парламента) Болгарии. Многие эксперты видят в этом грубейшее нарушение болгарского законодательства.