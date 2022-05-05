Пенза, 5 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области подтвердили 103 случая заражения коронавирусом, выписали 113 человек. С COVID-19 госпитализировали 19 пациентов, сообщает 5 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 185 162 случая заражения коронавирусом. Выздоровели всего 178 688 пациентов, скончался 5821 человек, из них четверо — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, у российских медиков вызывают беспокойство варианты коронавируса BA.4 и BA.5, которые часто обнаруживаются в ЮАР и европейских странах.

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