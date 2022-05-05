Иваново, 5 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» состоится во всех муниципалитетах Ивановской области 9 мая — впервые с 2019 года в очном формате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Емельянова Зоя ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Воронеже

В Иванове шествие стартует в 15:00, колонна будет формироваться с 13:00 на Шереметевском проспекте возле мемориала Героям фронта и тыла. Шествие пройдет по Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина до площади Пушкина.

В связи с дополнительными мерами безопасности все участники пройдут через четыре коридора с рамками металлоискателей. Присоединиться к колонне по ходу движения можно будет только с улицы Арсения (со стороны Политехнического института) и с улицы 10-го Августа (рядом с ТЦ «Каскад»), через специальные входы. На этих улицах, а также по всему маршруту «Бессмертного полка» будет запрещена парковка автомобилей. Во время акции будут дежурить волонтёры Победы волонтёры-медики.

В этом году распечатать фотографию ветерана Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк» можно будет в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в ряде городов Ивановской области.