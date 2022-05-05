Москва, 5 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Боевики в «Азовстали» оценили 66,6 кг продуктов за жизнь человека, подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Боевики в «Азовстали» предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, обозначены условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства.

После таких решений неужели ещё кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине, задает вопрос Володин в телеграм-канале.

«Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем — прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь — хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг», — отметил парламентарий.

Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников, констатировал Володин.

«Что теперь скажут те, кто защищал этих уродов? Вот вам наглядный пример, кто такие нацисты и почему с ними необходимо бороться», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» заявил, что подобными методами пользовались боевики террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.