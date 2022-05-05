Пермь, 5 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Пермском крае в ковидные отделения за сутки, 4 мая, поступили 68 пациентов. Предыдущий суточный показатель превышен более, чем в три раза, сообщает оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

На сегодняшний день стационарах лечение получают 409 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 40 человек. Из них 10 — подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Пермском крае выявили 367 551 заражение коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 139 случаев.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 8 773 человека, в том числе четверо — 4 мая. Оправились от болезни 357 599 пермяков.