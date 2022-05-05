Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск на 286,5 млн рублей генерального директора ООО «Мегалит — Охта Групп» Александра Брега к бизнесмену Александру Ебралидзе, который находится в СИЗО. Об этом 5 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Брег обратился в суд с гражданским иском, так как 18 марта 2019 года по договору с Ебралидзе он продал ему земельный участок в Тверской области, площадью 9 647 000 кв. м. Взамен Ебралидзе обязался заплатить 190,5 млн рублей, однако до сих пор условия договора купли-продажи не сдержал. В связи с чем истец просил суд взыскать с ответчика задолженность по договору в сумме 190, 5 млн рублей, неустойку в сумме182 268 280 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в 60 тыс. рублей.

В суде интересы бизнесмена, который сейчас находится в СИЗО, представлял его юрист. Тот в свою очередь право требования истца, расчет заявленных требований не оспаривал, подтвердил факт заключения договора и неисполнения обязательств ответчиком.

«Исходя из анализа обстоятельств дела, суд посчитал, что установленная сторонами в договоре и заявленная ко взысканию неустойка в размере, приближенном к стоимости предмета договора, очевидно, несоразмерна последствиям неисполнения обязательства», — указали в ОПС.

Суд снизил сумму неустойки до 96 млн рублей, взыскав с Ебралидзе 286,5 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что некогда крупный бизнесмен Александр Ебралидзе был признан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти несостоятельным. Суд ввёл реструктуризацию задолженности предпринимателя, с которого только государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» взыскивает около 40 млрд рублей.

Добавим, что в настоящий момент бизнесмен находится под следствием. Его обвиняют в растрате или присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в «Констанс-банке», где до отзыва лицензии он был одним из акционеров.