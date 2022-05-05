Кызыл, 5 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Авиакомпания «КрасАвиа» открыла продажу билетов на субсидируемые авиарейсы Улан-Удэ — Кызыл — Улан-Удэ. Перелёты начнутся с 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы.

Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ

Как отмечается, при финансовой поддержке властей обеих республики будут субсидироваться не отдельные категории граждан, а полностью авиарейс. Билеты будут стоить 6445 рублей, а время полёта составит три часа.

По мнению властей, новый маршрут будет способствовать развитию туризма в регионах.

«В Бурятии и Туве есть множество уникальных природных и религиозных мест: Иволгинский Дацан, Устуу-Хурээ, озера Байкал, Азас, целебные источники и другие, которые теперь станут более доступны для посещения», — отметили в правительстве.