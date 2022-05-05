Донецк, 5 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 54 украинских националистов. Об этом 5 мая сообщила Народная милиция ДНР в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, две огневые позиции 120 и 82-мм миномётов, один танк, три бронетранспортёра и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две 122-мм самоходные артиллерийские установки и одна БМП», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.