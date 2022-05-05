Кострома, 5 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сроки завершения строительства манежа на территории Костромской спортивной школы с ипподромом перенесены с апреля на август 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор государственного учреждения Анатолий Шмелёв.

Http://school-horse.kst.sportsng.ru Костромской ипподром

Напомним, крытый манеж необходим для непрерывных тренировок в условиях снега и дождя. По словам Шмелёва, его отсутствие сильно сдерживает учеников в достижении спортивных результатов.

Контракт на строительство объекта был заключен в ноябре 2021 года. За его исполнение взялся строительный трест «Ижорстрой» из Санкт-Петербурга. Предполагалось, что конструкция площадью около 1500 квадратных метров с окнами, системой водоотведения, вентиляцией, освещением появится в конце апреля 2022 года. Однако работы по подготовке строительной площадки начались только сейчас.

«Законодательство позволяет перенести сроки исполнения контракта. Мы решили сделать это из соображений целесообразности, чтобы не начинать заливку фундамента зимой. Проектом предусмотрен самый дешёвый бетон без добавок, и заливка в холодное время года могла повлиять на ухудшение характеристик его прочности. По новому графику строительство закончим в августе этого года», — пояснил руководитель школы.

Средства на строительство объекта — 22 млн рублей выделены из бюджета региона в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области». Из-за значительного удорожания материалов в конце 2021 — начале 2022 года сумму контракта пересчитают, на эти цели в бюджете заложено 29 млн рублей.