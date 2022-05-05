Перенесены сроки строительства манежа на Костромском ипподроме
Кострома, 5 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сроки завершения строительства манежа на территории Костромской спортивной школы с ипподромом перенесены с апреля на август 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор государственного учреждения Анатолий Шмелёв.
Напомним, крытый манеж необходим для непрерывных тренировок в условиях снега и дождя. По словам Шмелёва, его отсутствие сильно сдерживает учеников в достижении спортивных результатов.
Контракт на строительство объекта был заключен в ноябре 2021 года. За его исполнение взялся строительный трест «Ижорстрой» из Санкт-Петербурга. Предполагалось, что конструкция площадью около 1500 квадратных метров с окнами, системой водоотведения, вентиляцией, освещением появится в конце апреля 2022 года. Однако работы по подготовке строительной площадки начались только сейчас.
Средства на строительство объекта — 22 млн рублей выделены из бюджета региона в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области». Из-за значительного удорожания материалов в конце 2021 — начале 2022 года сумму контракта пересчитают, на эти цели в бюджете заложено 29 млн рублей.
Справка: спортивная школа с ипподромом в Костроме была образована в июне 1945 года. В 2010 году учреждение перешло с федерального на региональный баланс. Сейчас на его базе готовят спортсменов по трём дисциплинам: конкур, выездка и троеборье. В школе занимаются 150 детей и взрослых и содержатся около 100 лошадей.