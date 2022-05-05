Москва, 5 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Россию делает сильнее её многонациональность, в этом уверены 70% жителей страны, слабее — 4%. Заявили, что многонациональность России никак на неё не влияет 21%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По мнению 61%, скорее сплотила российское общество специальная военная операция России на Украине. Противоположное мнение у 20%. Считают, что спецоперация никак не повлияла на общество 10%. Затруднились дать оценку 9%.

Гордятся своей страной 50% жителей России. Испытывают тревогу за страну 23%. любовь к России — 43% опрошенных.

Опрос по телефону проведён среди 1600 граждан РФ старше 18 лет 19, 20 и 28 апреля 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, объединение вокруг президента России в условиях санкций Запада поддерживают 81% жителей России.

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