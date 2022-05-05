Новозыбков, Брянская область, 5 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено накануне в доме по улице Первомайской в Новозыбкове Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе регионального УМВД. Личность подозреваемого в убийстве установлена, он может быть вооружён.

Полиция

Погибший мужчина 1960 года рождения получил смертельное ранение грудной клетки. По подозрению в убийстве разыскивается житель села Несвоевка 1971 года рождения — рост 167 см, худощавое телосложение, короткие тёмные волосы. Он был одет в серую куртку, брюки камуфляжного цвета и может быть вооружён гладкоствольным ружьём ИЖ 12 калибра.

Подозреваемый мог уехать к своему родственнику, проживающему в Минске.