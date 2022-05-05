Тирасполь, 5 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Тирасполь призывает Кишинёв и Киев не совершать действия, которые могут привести к эскалации конфликта в регионе. Об этом 5 мая в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Bestalex Карта Приднестровья

«Мы призываем наших соседей и на Украине, и в Молдове к спокойствию, к взвешенным решениями к тому, чтобы не допустить эскалации обстановки», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что от обострения обстановки никто в регионе не выиграет, и заявил, что рассчитывает на «благоразумие» молдавских властей. Глава приднестровского МИД призвал Кишинёв детально оценить сложившуюся обстановку и не допустить ее скатывания до вооружённого конфликта.

«Но каких-то серьёзных сложных сценариев я бы тоже не стал исключать, поскольку ситуация очень непредсказуемая», — сказал глава дипведомства журналистам.

Стоит отметить, что ранее Молдавии заявили о «паузе» в формате «5 + 2» с участием США, России, Украины, ОБСЕ и Евросоюза. Это объяснили началом вооружённого конфликта на украинской территории. Кроме того, в Приднестровье на прошлой неделе неизвестные провели ряд терактов, а в Киеве призывают напасть на регион, чтобы взять в плен российских миротворцев.