Курган, , 11:27 — REGNUM В Югре за сутки на 5 мая госпитализировали 34 больных с COVID-19, 60 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Сургут — 8.

С начала пандемии в Югре к 5 мая насчитывается 209 679 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 457 пациентов, 2539 скончались.

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