Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM Специальная военная операция в защиту Донбасса проводится во благо будущего России — в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии выступила председатель думы Петропавловск-Камчатского городского округа Галина Монахова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она подчеркнула, что как и все жители России внимательно следит за происходящим на Украине, переживает и гордится солдатами.

«Ежедневно в сводках мы слушаем информацию о том, как сражаются наши ребята. Они проявляют потрясающий героизм, верность нашим идеям. Это означает, что поколение наших военных достойно уважение и славы», — сказала Монахова.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийские подразделения ВС России поразили 32 пункта управления ВСУ, заявил 5 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.