Лос-Анджелес, США, 5 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Актриса Эмбер Хёрд расплакалась в зале суда, рассказывая о первом случае насилия со стороны актёра Джонни Деппа. Об этом 5 мая пишет BuzzFeed.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

По словам Хёрд, впервые бывший муж ударил её до брака, в 2012 году. В тот момент пара находилась в доме Деппа — артистка спросила у актёра, что значит одна из его татуировок, а после объяснения рассмеялась. В ответ на это Депп якобы ударил Хёрд, после чего она продолжила смеяться: «Я рассмеялась, потому что не знала, что ещё делать. Я подумала: «Должно быть, это шутка». Потому что я не понимала, что происходит. Я всё ещё думала, что он тоже начнёт смеяться и скажет мне, что это была шутка», — поделилась Хёрд.

Актриса рассказала, что после этого Депп ещё дважды ударил её, пока она не упала. По её словам, после этого актёр встал на колени, заплакал и извинился перед ней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, психолог Доун Хьюз, нанятая Эмбер Хёрд, диагностировала у актрисы посттравматическое расстройство. По её мнению, это произошло в результате насилия со стороны бывшего мужа.