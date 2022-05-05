Екатеринбург, 5 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Отключать отопление в Екатеринбурге начнут с 11 мая. Соответствующее постановление 5 мая подписал мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В первую очередь отопление пропадёт в жилых домах. Позже батареи отключат в детских садах, школах и больницах.

Стоит отметить, отопительный сезон завершается, когда в течении пяти суток сохраняется температура воздуха не ниже +8 градусов по Цельсию.