Киев, 5 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Сожаление по поводу того, что киевский режим не может начать вторжение в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) без разрешения молдавских властей, выразил 5 мая глава украинского МВД Виктор Андрусив в эфире телеканала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье… Не можем этого сделать без разрешения Молдавии», — сказал он.

Также Андрусив назвал вероятность вторжения в ПМР «хорошей возможностью получить обменный фонд», для размена ситуации в Приднестровье на Мариуполь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) силовики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), к которому была прикреплена взрывчатка.

Напомним, в Приднестровье в конце апреля накалилась обстановка. В республике неизвестные осуществили три теракта. Киевский режим обостряет ситуацию, призывая атаковать ПМР и распространяет фейки. Одновременно с этим приднестровские официальные сайты постоянно подвергаются DDoS-атакам.