Ставрополь, 5 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В новую стратегию развития Северного Кавказа до 2030 года включены мероприятия по строительству школ и детских садов. В планы входит решение вопроса о доступности дошкольного образования и преодолении проблемы трехсменного обучения, а также перехода на занятия в школах в одну смену.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Главные задачи стратегии в социальной сфере — строительство школ и новых детских садов, которые снимут проблему доступности дошкольного образования в регионах Северного Кавказа», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, в новую стратегию вошли другие социальные проекты, в том числе по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины и по решению проблем в жилищной сфере.

Напомним, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал новую стратегию развития Северного Кавказа, которая станет определяющим документом по развитию округа до 2030 года. Она заменила старую стратегию, которая была создана в 2010 году и должна была действовать до 2025 года.

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