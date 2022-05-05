Абакан, , 11:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 12 носителей коронавируса, выздоровели 37 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Два новых случая COVID-19 выявлено при самостоятельном обследовании. Один человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 699 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Хакасии выявили 15 носителей коронавируса, выздоровели 17 человек.

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