Новосибирск, 5 мая 2022, 11:26 — REGNUM В Новосибирске определены территорий, где 9 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщили в мэрии города.
«Организации торговли и общественного питания, расположенные в границах проведения массовых мероприятий, могут продавать безалкогольные напитки, в том числе соки, квас, коктейли, мороженое, кондитерские изделия», — уточнили в городской администрации.
В то же время летним кафе разрешили работать в этот день до 23:00 (время местное).