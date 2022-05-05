Новосибирск, 5 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Новосибирске определены территорий, где 9 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщили в мэрии города.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Продажа алкоголя

«Организации торговли и общественного питания, расположенные в границах проведения массовых мероприятий, могут продавать безалкогольные напитки, в том числе соки, квас, коктейли, мороженое, кондитерские изделия», — уточнили в городской администрации.

В то же время летним кафе разрешили работать в этот день до 23:00 (время местное).