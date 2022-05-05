Фарах, Афганистан, 5 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарах произошла смертельная автоавария. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и четверо получили ранения.

Инцидент произошёл в результате столкновения двух мотоциклов в местности Бал-Балук уезда Баква. Один мотоциклист погиб, ещё четыре человека получили ранения.

Причиной аварии стала невнимательность водителей.